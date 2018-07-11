Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Сегодня, 12:44 \\ Авто/Мото

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник получит имя Hyundai Palisade.

Данное необычное название связано с одноименным районом Лос-Анджелеса Pacific Pallisade и в частности – со скальными образованиями, расположенными на побережье Тихого океана. Представители Hyundai заявляют, что дизайн нового внедорожника будет символизировать собой безопасность и комфорт – главные качества, необходимые семьям с детьми, которые будут являться основной аудиторией премиального SUV. Также конструкторы убеждены в том, что экстерьер авто станет выгодно выделяться на фоне большинства аналогичных внедорожников.

Построен Hyundai Palisade на платформе KIA Telluride, от которой он может перенять не только восьмиместный салон, но и задний привод. По всей вероятности, кросс оснастят 6-цилиндровым бензиновым «атмосферником» с автоматической или механической КПП, а в качестве дополнительных опций станут доступны полный и передний приводы.

Стоит добавить, что оригинальным дизайном Palisade обязан концептуальной модели Hyundai HDC-2 Grandmaster, выход которой в широкое производство находится в ближайших планах корейского производителя.

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