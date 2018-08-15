Ford показала в Бразилии «агрессивные» версии пикапа Ford Ranger

На проходящем в Сан-Паулу автосалоне американский автогигант удивил публику двумя модификациями пикапа Ford Ranger. На данный момент неизвестно, стоит ли ожидать серийного производства «агрессивных» версий популярного авто.

Концептуальные модели, получившие названия Ford Ranger Storm и Black Edition будут похожи лишь очертаниями салона, а также – силовой установкой, состоящей из 3,2-литрового турбодизеля, развивающего мощность до 197 «лошадей», и 6-диапазонной автоматической коробки передач с двойным сцеплением.

Для «черной» версии Ford Ranger, представляющей собой классический городской пикап, станут доступны эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные диски, обивку салона из черной кожи, а также выполненные в том же цвете боковые зеркала, двери и подножки. Благодаря модифицированному расширителю кузова, в грузовом отделении пикапа станет возможной перевозка крупногабаритных предметов – представители компании Ford продемонстрировали это на примере мотоцикла Triumph Scrambler, который поставили на грузовую платформу Ranger Black Edition.

Что касается Ford Ranger Storm, то этот внедорожный пикап оснастили черным кузовным обвесом, из-за которого новинка стала походить на «заряженный» Ford Raptor. Помимо этого, на автомобиль установят «агрессивную» радиаторную решетку с шильдиком Storm, 17-дюймовые колесные диски и внушительных размеров шноркель, предназначенный для пересечения водных препятствий.