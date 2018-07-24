Для России показаны два новых минивэна Citroen

Французы озвучили подробности новых минивэнов Citroen C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer для авторынка России. Этим машины сменили автомобили семейства C4 Picasso.

Citroen C4 SpaceTourer будет продаваться в России не менее чем за 1 907 000 рублей. Стоимость базового Grand C4 SpaceTourer составит 1 854 000 рублей.

Новые минивэны Citroen получил бензиновый агрегат отдачей 150 л.с. Пару ему составляет 6-АКПП. Модель Grand C4 SpaceTourer также будет продаваться с дизельной установкой тягой 115 л.с. Для этого мотора предусмотрена 6-МКПП. Новинки получили для России комплектации Live, Feel и Shine. Оба минивэна уже в начальной сборке оснащаются круиз-контролем с ограничителем скорости, датчиками дождя и света, передними креслами с подогревом, климатической установкой на две зоны, мультимедийным комплексом с тачскрином на 7 дюймов, и многим другим.

В сборке Feel (C4 SpaceTourer стоит 2 000 000, а Grand C4 SpaceTourer 2 075 000 рублей) машины получают противотуманные фонари, парктроник на корме, автоматические складывающиеся зеркала, виртуальный кокпит на 12 дюймов, мультимедийный комплекс с навигатором и поддержкой Apple CarPlay.

В версии Shine (2 187 000 и 2 266 000 рублей соответственно) минивэны получают систему распознавания дорожных знаков, передний парктроник, камеру обзора на корме, бесключевой доступ, экстренное торможение, салонное зеркало с автоматическим затемнением.