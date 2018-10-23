Показано фото последнего седана Nissan Almera

Последний экземпляр седана Nissan Almera, выпущенный на главном конвейере компании «АвтоВАЗ» 17 октября, был запечатлен на фото. Ранее сообщалось, что отечественный автогигант прекратил сборку японской машины.

Последний Nissan Almera произведен в версии Comfort Plus с черным кузовом. Стоимость автомобиля составляет 762 000 рублей. Автомобиль отправился в один из отечественных шоу-румов для продажи.

В компании «АвтоВАЗ» уточнили, что дилерских запасов седана Nissan Almera в России хватит до будущей весны. Всего за последние пять лет в РФ было выпущено 138 тысяч «бюджетников».

Для Nissan Almera предусмотрен безальтернативный бензиновый агрегат 1.6 отдачей 102 л.с. Данный мотор сочетается с 5-МКПП и 4-АКПП. Модель была популярна в России, и привлекала внимание покупателей неприхотливостью, а также стоимостью, которая составляет от 677 000 до 855 000 рублей.

Японцы решили отказаться от дальнейшей сборки устаревшего седана, а также от его обновления. Его место на мощностях компании «АвтоВАЗ», согласно слухам, может занять бюджетный кроссовер Nissan Kicks.