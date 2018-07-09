В сети рассекречен интерьер нового кросс-купе Changan CS85

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Официальная премьера кросс-купе Changan CS85 должна состояться всего через неделю, а пока представители компании обнародовали фото салона. Дизайн экстерьера новинки перестали держать в секрете ещё в августе этого года.

Судя по снимкам, Changan CS85, созданный на базе модели CS75, получит несколько пересмотренный в сравнении с «донором» салон. В нем появилась модернизированная передняя панель, в которую встроили сенсорный дисплей мультимедийного центра.

Также стоит упомянуть увеличенную центральную консоль, цифровую приборную панель, другой климат-контроль и спортивные передние сидения. Для отделки интерьера была использована перфорированная бордовая кожа, украшенная черными вставками.

Купеобразный кроссовер будет доступен с 1,5- и 2,0-литровыми двигателями с турбонаддувом, мощность которых равна 178 и 233 «лошадкам» соответственно. Помимо этого, покупатели смогут выбирать между 6- и 8-тупенчатым «автоматом», а также передним и полным приводом.  

 

 

Продажи Changan CS85 панируется запустить в конце ноября. Новинке предстоит конкурировать с BMW X4 и Mercedes GLC Coupe. Ожидается, что её стоимость составит 120 000-199 000 юаней (около 1 145 000-1 900 000 рублей).

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