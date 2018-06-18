Бюджетник Suzuki Vitara Brezza бьет рекорды продаж

Сегодня, 14:48 \\ Авто/Мото

Автоэксперты исследовали продажи новых автомобилей на мировом авторынке в прошлом месяцев. В результате стало известно, что бюджетник в прошлом месяце Suzuki Vitara Brezza бьет рекорды продаж.

Согласно отчетам японского автопроизводителя Suzuki, в октябре было приобретено 15 830 бюджетных внедорожников, что превышает показатели аналогичного периода 2017 года на 36%. Модель Vitara Brezza на мировом рынке предлагают по цене от 690 000 рублей, что является низкой ценой для сегмента внедорожников.

Suzuki Vitara Brezza предлагают с приводом на переднюю ось, 1,3-литровым турбодвигателем производительностью в 90 «лошадей». Уже в базе клиенты получают систему ABS, ручное управление системой кондиционирования, электропривод стекол, водительскую подушку безопасности, а также аудиокомплекс на два динамика.

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Автор - Татьяна Рязанская
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