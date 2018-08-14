В России стали чаще покупать новые авто

Автоэксперты исследовали продажи новых машин в России по итогам первых десяти месяцев текущего года. В результате стало известно, что в стране приобрели на 14,2% больше новых авто, чем в 2017 году.

Рост продаж специалисты отметили в сегменте легковушек, а также малотоннажных фур. В результате россияне потратили в 8,3% больше денег на покупку транспортных средств. Отмечается, что в период с января по октябрь в РФ приобрели порядка 1,6 млн машин.

Специалисты отметили, что продажи машин продолжат расти. При этом в России будут отдавать предпочтение официальным дилерам, а не вторичному рынку. В результате у производителей появилась возможность нарастить мощности и собирать больше авто.

Автоэксперты отмечают, что к 2019 году компании увеличат объем производства на 20%. Это позволит укрепить российский рынок и свидетельствует о процветании индустрии.