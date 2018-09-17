Genesis показал обновленный седан Genesis G90‍ на тизере

Сегодня, 13:23 \\ Авто/Мото

Премиальный бренд Genesis принадлежит южнокорейскому производителю Hyundai. Представители марки опубликовали первые тизерные изображения обновленной версии седана G90.

Официальная презентация рестайлингового седана Genesis G90 назначена на середину ноября в Южной Корее. Производитель показал первые изображения обновленной версии премиальной модели.

Согласно представлено анонсу, Genesis G90 обзаведется переработанными передними фарами с другими светодиодами, а также растянутыми до крыла блоками дневного света. Также премиальная модель получит решетку радиатора с примятым узором «пчелиных сот».

Ожидается, что в салоне обновленного Genesis G90 появится ряд элементов от KIA K900: цифровая панель приборов, сенсорный экран 12,3 дюймов комплекса мультимедиа, подсветка салона с 64 оттенками и реакцией на движения. На данный момент не известно, какие изменения ожидают премиальный Genesis G90 в кузове седан.

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Автор - Татьяна Рязанская
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