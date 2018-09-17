Genesis показал обновленный седан Genesis G90‍ на тизере

Премиальный бренд Genesis принадлежит южнокорейскому производителю Hyundai. Представители марки опубликовали первые тизерные изображения обновленной версии седана G90.

Официальная презентация рестайлингового седана Genesis G90 назначена на середину ноября в Южной Корее. Производитель показал первые изображения обновленной версии премиальной модели.

Согласно представлено анонсу, Genesis G90 обзаведется переработанными передними фарами с другими светодиодами, а также растянутыми до крыла блоками дневного света. Также премиальная модель получит решетку радиатора с примятым узором «пчелиных сот».

Ожидается, что в салоне обновленного Genesis G90 появится ряд элементов от KIA K900: цифровая панель приборов, сенсорный экран 12,3 дюймов комплекса мультимедиа, подсветка салона с 64 оттенками и реакцией на движения. На данный момент не известно, какие изменения ожидают премиальный Genesis G90 в кузове седан.