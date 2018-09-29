На ярмарке такси Volkswagen представил сразу три модели

В рамках ярмарки такси немецкий автопроизводитель Volkswagen официально представил сразу три новинки. Модель Crafter Kombi, e-Caddy Maxi и e-Caravelle предназначены для комфортной перевозки пассажиров.

Volkswagen Crafter Kombi рассчитан сразу на девять пассажиров. Официальная презентация модели впервые состоялась в Германии, когда модель поразила просторным и комфортным салоном.

Volkswagen e-Caddy Maxi является разработкой дочерней компании. Главной особенностью стала электрическая силовая установка, рассчитанная на 220 км, однако вместимость лишь пять человек. При этом багажное отделение намного просторнее, чем у первой модели.

Volkswagen e-Caravelle также разрабатывало несколько подразделений. Авто также оснащено электродвигателем. Набор аккумулятором можно зарядить за 50 минут на 80-85%. Предусмотрена восемь посадочных мест, однако багажное отделение несколько меньше. Данная версия такси будет доступна на рынке уже в 2019 году.