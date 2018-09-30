GM показал экстремальный пикап Chevrolet Silverado ZH2 для военных

Сегодня, 09:09 \\ Авто/Мото

Автоконцерн GM разработал внедорожник Chevrolet Silverado ZH2 для нужд армии. Специальное подразделение бренда, которое занимается выпуском военных авто, опубликовало видео-презентацию пикапа.

Информации о Chevrolet Silverado ZH2 пока не так много. Специалисты уверены, что в основу военной модификации легло новое поколение классического пикапа. Кроме того модель получила водородный двигатель Hydrotec с тремя баллонами для водорода и модифицированные литий-ионные батареи.

Также новая версия отличается подвеской Multimatic, особенностью которой стали выносные резервуары и золотниковые клапаны DSSV. В основу Chevrolet Silverado ZH2 легла усиленная архитектура. Пикап способен преодолеть до 640 км на полном баке.

Авто рассчитано на эксплуатацию в экстремально низких температурах и полном бездорожье, поскольку был увеличен клиренс и установлены новые покрышки.

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Автор - Татьяна Рязанская
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