Nissan Navara превратили в пикап для спасателей

Вчера, 23:00 \\ Авто/Мото

Бразильские специалисты из дизайн-студии Nissan подготовили особую версию модели Frontier / Navara, предназначенную ля спасателей. Новый концептуальный пикап, как отмечают его создатели, может отправиться на спасательную операцию в любую местность.

Nissan Frontier Sentinel для служб спасения можно узнать по синему окрасу Thunder-Blue с желтыми акцентами, которые продолжаются и в салоне. Машина получила внедорожную резину, шноркель, а также имеет достаточное количество места для перевозки специального снаряжения.

Так, в пикапе предусмотрены комплект ящичков, где можно разместить инструменты и спецодежду, складная платформа для запуска дронов и дуга безопасности, в которую вмонтировали отделы для мелочей и розетки.

Новинку оснастили сразу двумя блоками аккумуляторов, позаимствованными у электромобиля Leaf. Батареи служат источниками дополнительной энергии. Технические подробности о новом Nissan Frontier Sentinel, к сожалению, не разглашаются.

Скорее всего, модель оснастили 2,3-литровым 190-сильным «дизелем» с двумя турбинами и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новинка получила полный привод с возможностью принудительно подключать переднюю колёсную ось.

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