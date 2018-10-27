КАМАЗ тестирует на дорогах новый грузовик

Сегодня, 18:39 \\ Авто/Мото

Челнинские машиностроители работают над новым грузовым автомобилем. КАМАЗ уже вывел транспортное средство на тесты, на что указывает фото, показанное накануне сайтом «Автосправочная».

«Фотошпионы» запечатлели новый бортовой КАМАЗ с кабиной К5. Транспортное средство попалось автомобильным папарацци на трассе М7 «Москве-Уфа», где прототип проходил дорожные тесты. Эксперты отметили, что машина, в отличие от грузовика КАМАЗ 54901, оснащена тремя осями, при этом третья ось наделена подъемной конструкцией. Такое решение позволяет сократить расход топлива и продлить «жизнь» покрышек.

Специалисты полагают, что новый грузовик выступит в качестве преемника легендарной модели КАМАЗ-5320, которая стала на конвейер в 1976 году, а покинула его в 2001 году.

 

Напомним, КАМАЗ 54901 представляет собой первый тягач серии К5. В начале будущего года автомобили пятой генерации отправятся в производство. Движущей силой новинки станет дизельный агрегат на 12 литров, производительность которого составит 380-550 л.с. Пару ему составит АКПП от ZF.

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