КАМАЗ тестирует на дорогах новый грузовик
Челнинские машиностроители работают над новым грузовым автомобилем. КАМАЗ уже вывел транспортное средство на тесты, на что указывает фото, показанное накануне сайтом «Автосправочная».
«Фотошпионы» запечатлели новый бортовой КАМАЗ с кабиной К5. Транспортное средство попалось автомобильным папарацци на трассе М7 «Москве-Уфа», где прототип проходил дорожные тесты. Эксперты отметили, что машина, в отличие от грузовика КАМАЗ 54901, оснащена тремя осями, при этом третья ось наделена подъемной конструкцией. Такое решение позволяет сократить расход топлива и продлить «жизнь» покрышек.
Специалисты полагают, что новый грузовик выступит в качестве преемника легендарной модели КАМАЗ-5320, которая стала на конвейер в 1976 году, а покинула его в 2001 году.
Напомним, КАМАЗ 54901 представляет собой первый тягач серии К5. В начале будущего года автомобили пятой генерации отправятся в производство. Движущей силой новинки станет дизельный агрегат на 12 литров, производительность которого составит 380-550 л.с. Пару ему составит АКПП от ZF.