К программе «Diamond Car» присоединились еще три компании

В октябре текущего года продажи сертифицированных подержанных автомобилей Mitsubishi, участвующих в программе «Diamond Car», выросли на 19%. Общее число проданных машин бренда по этой схеме достигло отметки 232 штуки.

Лидирующие позиции по указанной программе завоевал японский кроссовер Mitsubishi Outlander, уровень сбыта которого за отчетный период составил 125 штук. Об этом проинформировала пресс-служба российского подразделения японского автопроизводителя.

Интересно, что уже второй месяц участниками программы «Diamond Car» становится все больше официальных дилеров бренда, которых насчитывается уже 95. В прошлом месяце новыми участниками вышеозначенной программы стали фирмы «Флитавто», «УралТехЦентр» и «СБСВ-Ключавто Люберцы М». Октябрьские продажи Mitsubishi в РФ составили 4 238 авто (+40%).