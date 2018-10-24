Опубликованы снимки салона нового хэтчбэка Skoda Scala

Недавно автопроизводитель Skoda анонсировал разработку нового хэтчбэка Scala, который займет местно Rapid. Теперь в сети представили официальные снимки интерьера новой модели, которую официально представят в рамках автошоу в Тель-Авиве уже в декабре.

Были представлены первые официальные изображения интерьера Skoda Scala. В основе салона лежат стилистические решения концептуального Vision RS, который представили в Париже совсем недавно.

Skoda Scala получила сенсорный экран комплекса мультимедиа MIB на 9,2 дюйма, который поддерживает MirrorLink и Apple CarPlay, а также дисплей панели приборов на 10,3 дюйма.

Новинка получила инновационный набор Skoda Connect с картами Google Earth, что позволит контролировать авто с помощью смартфона. Обновление ПО будет осуществляться через облачный сервис. Skoda Scala получит различные вариант обивки, которые покупатель сможет выбрать самостоятельно. Хэтчбэк получит 467-литровый багажник, который сможет вмещать до 1 410 литров со сложенными креслами.