«Автотор» отправил на конвейер новый BMW X4

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

На калининградском предприятии «Автотор» стартовал выпуск кроссовера BMW X4 второй генерации. Озвучены подробности новинки для авторынка России.

В РФ новый BMW X4 будет предлагаться в версиях Х4 xDrive20d и Х4 xDrive30d с дизельными агрегатами 2.0 и 3.0 соответственно. Позже «Автотор» наладит выпуск бензиновых модификаций Х4 xDrive20i и Х4 xDrive30i с моторами 2.0 и 3.0.

Базовый BMW X4 в России имеет подвеску M Sport, адаптивное спортивное рулевое управление, систему Performance Control, парктроник, светодиодные фары, датчики давления в шинах, багажную дверь с автоматическим приводом и так далее.

В России также стартовал выпуск BMW 3-Series новой генерации. Новинка появится на отечественном рынке 9 марта 2019 года. Машина будет доступна в РФ в версиях 330i, 320d и 320d xDrive. Все они будут укомплектованы пакетом M Sport. Опционально новинку предложат с пакетом Luxury Line. Базовый седан получит противотуманные огни на светодиодах, спортивный руль с кожаной обивкой, подвеску и тормоза M Sport.

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