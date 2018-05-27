Nikola официально представили новый грузовик на водородной установке

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Автопроизводитель Nikola официально представили новый грузовой автомобиль Tre, который начнут предлагать уже через два-три года. Главной особенностью модели стала водородная силовая установка.

Американский бренд Nikola оснастил водородным силовым агрегатом грузовик Nikola Tre, который позволяет вырабатывать электричество и безвредную воду. Кроме экологичного двигателя, модель также получила систему автопилота пятого уровня.

Несмотря на то, что на данный момент грузовик Nikola Tre лишь концептуальная модель, в планах компании уже в 2022-2023 году начать активные продажи модели. При этом первый прототип автомобиля покажут уже через два года.

Отмечается, что специально для Европы была представлена видоизмененная версия Nikola Tre, которая получила компактные размеры. Под капотом установлен мотор на 500 – 100 «лошадей», который обеспечит до 1 200 км.

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Автор - Татьяна Рязанская
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