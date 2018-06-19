Lincoln представит новый кроссовер в конце ноября

Премиальный автобренд Lincoln привезет на автосалон в Лос-Анджелесе серийное исполнение нового кроссовера Lincoln Aviator. Ранее под таким наименованием выпускали трехрядный полноразмерный SUV.

Кроме того в сеть слили видео, на котором показали как Детройтский симфонический оркестр записывает мелодии для нового паркетника, которые должны использоваться для сигналов уведомления авто. Эксперты бренда сообщили, что таким образом они хотят сделать Lincoln Aviator еще роскошнее. Согласно изображениям, которые попали в интернет, оформление серийного кроссовера не будет отличаться от дизайна одноименного прототипа.

Новинка обзаведется салоном, рассчитанным на семь человек. Технические параметры нового Lincoln Aviator пока засекречены. Вероятно, машину снабдят гибридным агрегатом, состоящим из бензинового турбодвигателя на 6 цилиндров и электромотора. Автомобиль обустроят подвеской с механизмом сканирования дороги впереди, что позволяет шасси применить наиболее оптимальные параметры. В салоне появится мультимедийный центр SYBC с 12-дюймовым тачскрином.