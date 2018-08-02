Представлен компактный пикап Volkswagen Tarok

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

В Сан-Паулу стартовал автосалон, в рамках которого состоялась официальная презентация нового компактного Volkswagen Tarok в кузове пикап. В основу модели легла семиместная версия кроссовера Tiguan.

Уже давно немецкий производитель Volkswagen анонсировал выход компактного пикапа. В Сан-Паулу показали концепцию модели, которая станет основой серийной версии для развивающихся стран.

Пикап Volkswagen Tarok получил двойную кабину и рассчитан на пять пассажиров. Особенностью стала откидная нижняя часть задней стенки, что увеличивает площадь погрузки. В салоне установлена приборная панель в цифровом исполнении, а также большой экран комплекса мультимедиа.

В движение бюджетную новинку Volkswagen Tarok приводит турбодвигатель объемом 1,4 литра с отдачей в 150 «лошадей», который рассчитан на этанол или бензин-этиловую смесь. В качестве трансмиссии предусмотрена коробка-автомат на шесть скоростей и система привода на четыре колеса.

 

 

 

Для серийной версии Volkswagen Tarok предусмотрен дизельный турбомотор объемом 2,0 литра с отдачей в 150 «лошадей». Представители бренда отметили, что производство модели стартует уже в следующем году.

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Автор - Татьяна Рязанская
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