Автомобили Audi наделят новыми индексами в названиях моделей

Сегодня, 15:20 \\ Авто/Мото

Еще в прошлом году сообщалось, что немцы хотят по-иному называть модели Audi, и теперь стало известно, что они постепенно переводят марку на новую систему индексов.

В ближайшем будущем автомобили Audi вместе с буквенно-цифровым наименованием будут получать цифровой индекс, которой обозначает производительность мотора. Речь идет о двухзначном числе от 30 до 70, обозначающем тягу от 110 до 543 л.с.

Представители Audi пояснили, что буквенные обозначения типа силовой установки сохранятся в названиях моделей, но вместо объема будет указываться индекс производительности агрегата. А потому в скором времени в шоу-румах можно будет увидеть новые Q2 30 TDI, A8 50 TDI, 55 TFSI и так далее.

«Переиндексация» в первую очередь затронет новые модели, которые уже продаются или готовятся к продажам. Седаны Audi A8 и A6 уже реализовываются, а кросс-купе Q8 доберется до рынка в декабре.

 

Нововведение затронет и старые модели. Так, Audi Q7 получил иные наименования начальных версий с бензиновым и дизельным моторами 45 TFSI Quattro tiptronic и 45 TDI Quattro tiptronic. Седан A4 и универсал A4 Avant с начальным агрегатом 1.4 тягой 150 л.с. продаются в версии 35 TFSI S Tronic.

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