Молодежный кроссовер Haval F7 обойдется в 1 000 000 рублей

Сегодня, 18:00 \\ Авто/Мото

Китайская автомобилестроительная компания Great Wall вывела на поднебесный авторынок новый молодежный кроссовер Haval F7. За автомобиль придется выложить от 1 000 000 рублей в пересчете на национальную валюту.

В Россию новинка приедет весной 2019 года. Размеры нового Haval F7 составили 4620X1846X1690 мм, а расстояние между осями достигло 2 725 миллиметров.

Под капот кроссовер Haval F7, предназначенный для молодежи, получил моторы объемами 1,5 и 2, 0 литра с мощностью 150 и 190 «лошадок». Они работают в тандеме с 7-позиционной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и передним приводом. За доплату предлагается полный привод.

 

Базовая модификация Haval F7 обзавелась адаптивным круиз-контролем, ассистентом экстренного торможения, камерами кругового обзора, автопарковщиком и новым мультимедийным центром с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Российское производство Haval F7 наладят на предприятии в Тульской области.

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Автор - Дмитрий Павличко
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