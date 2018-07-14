Илон Маск: Tesla Roadster станет быстрейшим электрическим спорткаром

Новое полностью электрическое купе Tesla Roadster должно стать наиболее скоростным спорткаром во всем мире. Такой информацией поделился глава правления Tesla Илон Маск.

По словам гендиректора американского производителя электрокаров, следующая генерация Tesla Roadster станет самым быстрым в мире спорткаром в плане ускорения, предельной скорости и управляемости. Маск заявил, что для них имеет большое значение создать электрический спорткар, который будет обладать более лучшими динамическими параметрами, чем бензиновый аналог.

Концепт Tesla Roadster второй генерации презентовали осенью минувшего года. Под капотом машины разместили три полностью электрических мотора, благодаря которым купе набирает первую «сотню» за 1,9 секунды. Интересно, что дрэговую дистанцию в 402 метра спорткар сможет преодолеть за 8,9 секунд при предельной скорости в 400 км/ч. Сообщается, что тест-пилот компании Эмиль Бурет поделился информацией, что это очень поверхностные показатели и возможно, что серийная версия Tesla Roadster будет обладать еще большей скоростью.