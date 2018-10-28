Названы 5 лайфхаков для автомобилистов перед зимой

Близятся холода, и нередко бывает так, что зима застает врасплох автомобилистов. Эксперты решили назвать 5 лайфхаков, которые облегчат жизнь автомобилистам в морозы.

Осенью и зимой многих автомобилистов раздражают запотевающие стекла. Эксперты рекомендуют протирать окна снаружи кремом для бритья. Он создает микропленку, которая не дает конденсату оседать на поверхность. Специалисты подчеркивают, что после нанесения крема нужно насухо протереть стекла ветошью.

Эксперты также рекомендуют бороться с конденсатом на стеклах проветриванием автомобиля. Нужно охладить салон машины, для чего необходимо на пару минут открыть окна, пока авто внутри не охладится до уличной температуры. После этого можно оставить автомобиль до утра, не переживая, что стекла запотеют или замерзнут.

Иногда у машины замерзает дверной замок, а у кипятка или WD-40 нет под рукой. В таких случаях полезно иметь в кармане соломинку или тонкую трубочку. С их помощью можно согреть замок, выдувая через них ртом теплый воздух прямо в замочную скважину.

Зимой на стоянке автомобиль лучше не оставлять на «ручнике», вместо чего можно ставить машину на передачу. В противном случае тормозные колодки могут примерзнуть к тормозным дискам. Проблема решается обливанием ступицы «незамерзайкой».

В межсезонье частенько случается так, что фары быстро загрязняются. Чтобы это происходило реже, нужно помыть осветители, а для сохранения их прозрачности рекомендуется покрыть их тонким слоем воска.