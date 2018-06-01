Компания Dodge презентовала 808-сильные сани для Санта-Клауса

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Подготовка к рождественским праздникам в Америке идёт полным ходом, вот и компания Dodge решила не отставать, разработав на базе легендарного маслкара Challenger – сани для Санта-Клауса. Соответствующая реклама появилась в сети сегодня в сети.

Американские СМИ получили развернутый комментарий от представителей бренда. Так, сани оснащены турбированным 8-цилиндровым двигателем объемом 6,2 литра и мощностью в 808 лошадиных сил. Непонятно правда, каким образом оригинальный санимобиль собирается передвигаться по снегу – ехать он не сможет, поскольку колеса заменены полозьями. Во всем прочем – это всё тот же Dodge Challenger версии widebody с салоном для шести пассажиров с водителем и двойным выхлопом.

Не исключено, что подобная модификация проведена в рамках рекламной кампании нового авто Dodge SRT Hellcat Redeye, который был представлен на мотор-шоу в Лос-Анджелесе этим летом. Стоит напомнить, что оригинальный автомобиль представляет собой премиальную «двухдверку» с силовой установкой от Challenger SRT Demon и 8-диапазонной автоматической КПП. Разгон до «сотни» км/ч занимает у маслкара 3,4 секунды, а расстояние в 402 метра SRT Hellcat Redeye проходит за 10,8 секунды.

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