Компания SEAT опубликовала первый скетч хэтчбека Leon Concept

Сегодня, 18:44 \\ Авто/Мото

Испанский бренд продолжает подогревать интерес публики к своей новой разработке, делясь небольшими порциями информации о SEAT Leon Concept. Официальная премьера хэтчбека планируется в марте следующего года на Женевском автосалоне.

По сообщению топ-дизайнеров компании SEAT, для новой модели был разработан уникальный стильный дизайн, который не будет похож на Leon предыдущих поколений и максимально удалит марку от корпоративного стиля Volkswagen Group, частью которой является бренд. Судя по опубликованному скетчу, нас ожидает оригинальный автомобиль, напоминающий спортивные модели SEAT своими плавными линиями в дизайне, агрессивным передним бампером и слегка приплюснутой формой кузова. «Мы решили уйти от резких и ломаных линий к плавности и полноте» – заявили в компании.

Просочившаяся в испанские СМИ информация о том, что Leon получит гибридную силовую установку, также нашла своё подтверждение у представителей SEAT. Помимо этого они добавили, что в ближайшее время не планируют пересматривать дизайн своих будущих элеткрокаров, поскольку их производство на платформе концерна Volkswagen не предусматривает отклонения от существующих стандартов.

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