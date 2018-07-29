Mercedes-Benz представил новый пакет доработок для пикапа X-Klasse

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новый пакет модификаций для пикапа X-Klasse. Несмотря на то, что модель обладает внедорожными качествами, доработки делают её более проходимой.

Линейка внедорожников Mercedes-Benz недавно пополнилась пикапом X-Class X. Инженеры производителя подготовили пакет внедорожных доработок. Теперь серийной модели будут предлагать клиренс в 300 мм, а также особые покрышки на диски 18 дюймов. Mercedes-Benz X-Class X можно также оснастить подножками, дугами в багажнике или на крыше кузова. Представленный пакет предусматривает широкую цветовую палитру в 100 оттенков.

 

 

 

Отмечается, что новый пакет оснащения смогут приобрести не все клиенты, а только покупатели X-Class 250d 4Matic и X-Class 350d 4Matic. В Германии дополнительный внедорожный потенциал обойдется в 5 100 евро. Пока не известно, доберется ли пакет до российского рынка.

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Автор - Татьяна Рязанская
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