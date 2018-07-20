Стартовала предновогодняя акция «GM-АвтоВАЗ» на покупку Chevrolet Niva

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» запустило предновогоднюю акцию «Возьми свое от Chevrolet Niva». В дополнение к новому внедорожнику клиент получит в подарок дополнительное оснащение и аксессуары общей стоимостью до 35 000 рублей.

Предновогодняя акция предполагает подарок дополнительных функций и аксессуаров Chevrolet Niva на сумму до 35 000 рублей. Представители бренда в России обратили внимание, что программы «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» позволят сэкономить до 70 000 рублей.

Получить подарки по акции «Возьми свое от Chevrolet Niva» можно до конца года, однако количество подарков производитель ограничил. При этом компания продлила действие программ «Трейд-ин» и особые условия при кредитовании. В первом случае клиент сэкономит дополнительные 30 000 рублей, а во втором – 35 000 рублей. Подобные акции производителей в конце года обычная практика: это позволит распродать скопившиеся на складах модели.

Стоит отметить, что летом стоимость всех комплектаций внедорожника Chevrolet Niva выросла на 15 000 – 17 000 рублей. В результате в базе авто предлагают за 623 000 рублей, а максимальное исполнение обойдется клиентам в 770 500 рублей.