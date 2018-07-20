Стартовала предновогодняя акция «GM-АвтоВАЗ» на покупку Chevrolet Niva

Вчера, 23:00 \\ Авто/Мото

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» запустило предновогоднюю акцию «Возьми свое от Chevrolet Niva». В дополнение к новому внедорожнику клиент получит в подарок дополнительное оснащение и аксессуары общей стоимостью до 35 000 рублей.

Предновогодняя акция предполагает подарок дополнительных функций и аксессуаров Chevrolet Niva на сумму до 35 000 рублей. Представители бренда в России обратили внимание, что программы «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» позволят сэкономить до 70 000 рублей.

Получить подарки по акции «Возьми свое от Chevrolet Niva» можно до конца года, однако количество подарков производитель ограничил. При этом компания продлила действие программ «Трейд-ин» и особые условия при кредитовании. В первом случае клиент сэкономит дополнительные 30 000 рублей, а во втором – 35 000 рублей.  Подобные акции производителей в конце года обычная практика: это позволит распродать скопившиеся на складах модели. 

Стоит отметить, что летом стоимость всех комплектаций внедорожника Chevrolet Niva выросла на 15 000 – 17 000 рублей. В результате в базе авто предлагают за 623 000 рублей, а максимальное исполнение обойдется клиентам в 770 500 рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от угона. Для этого автовладелец применил механическую защиту.

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Эксперты рассказали о разнице между летним и зимним бензином

В сети автолюбители спорят о том, зависит ли температура воздуха от октанового числа...

Плотоядные растения научили нанороботов пробираться внутрь глаза

 Ученые использовали скользкое покрытие, чтобы доставить лекарство в дальние части...

«Заряженный» кроссовер Audi SQ8 замечен на Нюрбургринге

Автомобильные папарацци запечатлели на Нюрбургринге высокопроизводительный кроссовер Audi...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ