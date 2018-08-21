В Москве за год популярность каршеринга выросла втрое

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Правительство Москвы объясняет рост спроса на каршеринг в столице расширением автопарка сервисов поминутной аренды транспорта, разнообразными выгодными условиями и системами поощрения клиентов, а также гибкими тарифами.

За прошедшее время текущего года в Москве было совершено более 18 млн каршеринговых поездок, о чем рассказал Максим Ликсутов, заместитель мера столицы. По его словам, за такой же период минувшего года в городе было зафиксировано 5,5 млн поездок. То есть, за год популярность каршеринга в Москве выросла втрое.

Операторы каршеринга в Москве постоянно расширяют свои автопарки, предлагают выгодные условия и дополнительные услуги, что способствует росту спроса на поминутную аренду транспорта. Также появляются премиальные автомобили, что привлекает к каршерингу больше клиентов. Еще одним фактором, влияющим на рост популярности поминутной аренды, является расширение зоны ее использования, ведь теперь она доступна в Подмосковье.

Сейчас услуги каршеринга в Москве предлагают 15 компаний. В их автопарках состоит порядка 13 тысяч машин. Поминутная аренда появилась в столице в сентябре 2015 года.

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