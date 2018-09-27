Представлен обновленный Baojun 530

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Американская компания General Motors и китайский автопроизводитель SAIC подвергли рестайлингу кроссовер Baojun 530. Стоит отметить, что данный паркетник считается одним из наиболее востребованных SUV в КНР, опережая Toyota RAV4, KIA Sportage и Hyundai Creta.

Обновленный Baojun 530 обзавелся наполовину электронной панелью управления, системой кругового видеообзора и улучшенным мультимедийным центром с системой голосового управления. Размеры модернизированного авто составили 4665X1835X1760 мм, а расстояние между осями равняется 2 750 миллиметрам.

Подкапотное пространство рестайлингового Baojun 530 занимает турбодвигатель объемом 1,5 литра. Кроме того предусматривается атмосферный двигатель объемом 1,8 литра с производительностью 137 «лошадок». Они работают в паре с вариатором CVT и 6-позиционной АКПП с системой переднего привода.

 

 

За стандартное исполнение обновленного Baojun 530 придется отдать 78 900 юаней или 750 900 рублей. Премиальная версия паркетника обойдется в 119 800 юаней или 1 140 000 рублей.

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Автор - Дмитрий Павличко
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