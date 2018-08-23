В Санкт-Петербурге открыли новый дилер-центр Renault

Сегодня, 13:29 \\ Авто/Мото

ГК «Петровский Автоцентр» открыла новый дилер-центр Renault в Санкт-Петербруге, который оказался четвертым автосалоном бренда в культурной столице. Новый салон компании расположен на Выборгском шоссе.

Еще в начале года ГК «Петровский Автоцентр» приобрела здание для нового дилер-центра Renault. В открытие компания инвестировала 250 000 000 рублей. Новый центр расположен на двух этажах площадью 1 940 кв. м.

Шоу-рум Renault расположился на 490 кв. м., который вмещает всю линейку легковых и легких коммерческих авто: Duster, Kaptur, Sandero, Sandero Stepway, Logan, Koleos, Dokker. Для сервиса выделили 600 кв. м., где установили семь постов. У здания дилер-центра предусмотрена парковка для 104 машин.

Вскоре дилерский центр ГК «Петровский Автоцентр» Renault на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге получит также новый Logan Stepway. Клиентам предлагают все доступные программы бренда. Представители ГК «Петровский Автоцентр» отметили, что, несмотря на то, что это четвертый центр в городе, данный сервис стал первым, который оформили по новым корпоративным стандартам марки.

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Автор - Татьяна Рязанская
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