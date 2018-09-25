В сети представлен первый рендер Jeep Concept Freedom

Известный специалист Antonio Paglia представил в сети первые рендерные изображения нового Jeep Concept Freedom, который представляет дизайн модели через 20-30 лет. Несмотря на то, что это первые изображения, внедорожник получил детальную прорисовку.

Рендеры Jeep Concept Freedom Antonio Paglia представляют модель 2040-2050 годов. Хоть это и первые изображения дизайнер постарался передать все детали модели. Внедорожник выполнен в стиле Cherokee с элементами Jeep Yuntu Concept и получил кузов купе.

Все элементы Jeep Concept Freedom указывают на профессиональный проект новинки. При этом автоэксперты обратили внимание на недоработки: низкая посадка крыши, узкие стекла по бокам, а также слишком маленькие передние двери.

Автоэксперты считают, что Jeep не будут предлагать на рынке подобный автомобиль, однако рендер привлечет внимание и Antonio Paglia примут на официальную работу для проработки стиля будущих моделей.