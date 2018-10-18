SEAT показал тизер новой генерации хэтчбека Leon

Испанский автогигант решил подогреть интерес публики к следующему поколению хэтчбека SEAT Leon, опубликовав в сети первое тизерное изображение новинки.

Хэтч уже находится на этапе дорожных испытаний, однако внешность модели пока держится в строжайшем секрете, потому авто облачено в плотный маскировочный камуфляж. Согласно планам компании SEAT, презентация Leon должна состояться не позднее марта следующего года на мотор-шоу в Женеве.

Как заявили представители автопроизводителя, для SEAT Leon топ-дизайнеры бренда продумали эксклюзивный дизайн, который может задать новый вектор развития для всех последующих автомобилей марки. Не исключается так же и возможность максимального удаления компании от концерна Volkswagen, частью которого является испанский бренд. Новый хэтчбек будет не похож на всё то, что зрители видели ранее – от резких ровных линий планируется уход в плавные гибкие и полноту.

Согласно информации, просочившейся в испанские СМИ, SEAT Leon помимо оригинального концептуального дизайна сможет похвастаться ещё и гибридной силовой установкой. Стоит добавить, что в планах компании на ближайшее будущее находится выпуск нескольких новых полностью электрических автомобилей.