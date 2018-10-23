Автоблогер озвучил хитрости и лайфхаки для LADA Vesta

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Порой машины получают функции и особенности, о которых потребитель узнает не сразу и даже случайно или же после тщательного изучения инструкции. LADA Vesta имеет «секреты», и они постепенно раскрываются.

Один из отечественных блогеров заметил в модели LADA Vesta несколько особенностей, которые, по его мнению, известны далеко не всем «вестоводам». К примеру, специалист сообщил, что в машине имеет крепление упора капота, которое оканчивается пластиковым элементом. Он на жаре способен выскочить из паза, а потому, его лучше обмотать изолентой, в несколько слоев.

В LADA Vesta имеется такая неприятность, как отражение решетки воздуховода в лобовом стекле. По словам блогера, если ездить в поляризационных очках, то отражения не будет видно. Обзорщик подчеркнул, что такие очки можно приобрести менее чем за 500 рублей, но такая покупка оправдает себя.

Любителям чистоты блогер советует завести обыкновенную малярную кисть с щетиной минимальной толщины. Она пригодится при уборке в LADA Vesta, когда нужно удалить пыль с труднодоступных мест. Эксперт подчеркнул, что кисть с натуральной щетиной лучше синтетической, так как последняя имеет недостаточную жесткость.

 

Блогер подытожил, что в LADA Vesta могут одновременно работать штатный сигнальный гудок и дополнительная сигнальная установка. Для этого их нужно подключить в один и тот же разъем.

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