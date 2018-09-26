Как решить проблему с бачком LADA Granta FL с помощью пробки от «Спрайта» показал автомобилист

Находчивый автовладелец поделился необычным способом решения распространенной проблемы LADA Granta FL – бачок с «омывайкой» периодически начинает издавать громкие булькающие звуки.

С наступлением зимы, данный недостаток проявится у ещё большего количества автомобилей, потому за оригинальный «лайфхак», до которого додумался водитель «Гранты», его ещё не раз поблагодарят в сети. Чтобы избавиться от надоедливого звука, нужно извлечь бачок, предназначенный для стеклоомывающей жидкости, взять ненужную пробку от бутылки «Спрайта» и поместить её в отлив ёмкости. Звуки после этого мгновенно прекратятся. Данный метод является крайне простым, потому отлично подойдет для тех водителей, которые не любят поездки в автосервис из-за всяких мелочей. Эффективность – в простоте.

Отечественные автолюбители поспешили прокомментировать данный недостаток. По их мнению, булькающие звуки крайне трудно назвать проблемой, поскольку возникают они лишь тогда, когда бачок не заполнен стеклоотмывающей жидкостью до самого верха. Однако большинство комментаторов в сети, наоборот, убеждено в том, что любые характерные звуки, которые машина издаёт, хотя делать этого не должна – это проблема, потому такой простой способ её решения достоин похвалы.