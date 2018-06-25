Раритетный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman уйдет с молотка

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги роскошный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman образца 1969 года. Автомобиль отреставрирован, и пребывает в хорошем состоянии.

Модель Mercedes-Benz 600 стояла на конвейере с 1963 по 1981 годы. Всего было собрано 2 677 таких машин, однако в версии Pullman немцы собрали 304 автомобиля, которые теперь считаются одними из самых желанных лимузинов в мире.

Уточним, что на аукционе RM Sotheby's будет продан Mercedes-Benz 600 Pullman с темно-синим кузовом. Сейчас машина принадлежит человеку, который владеет ею 13 лет. Последние два года он посвятил реставрации транспортного средства, на которую было потрачено около 40 000 долларов. По какой цене будет предложен раритетный лимузин, пока неизвестно.

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