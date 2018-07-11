«Заряженный» кроссовер Audi SQ8 замечен на Нюрбургринге

Автомобильные папарацци запечатлели на Нюрбургринге высокопроизводительный кроссовер Audi SQ8. Накануне стали известны подробности «заряженного» вседорожника.

Недавно немцы испытывали на Нюрбургринге новый Audi RS7, а теперь они вывели на легендарный кроссовер SQ8. Автомобиль отличается от своей стандартной версии более высокопроизводительной силовой установкой. На испытаниях машина была замечена в компании кроссовера Mercedes-Benz, и была без какого-либо камуфляжа.

По последним данным, кроссовер Audi SQ8 будет для европейского рынка оснащаться дизельным агрегатом 4.0, производительность которого составляет 429 л.с./900 Нм. Такой же мотор устанавливается на люксовый вседорожник Bentley Bentayga. Для американского рынка SQ8 будет комплектоваться бензиновой «шестеркой», но о ней пока нет данных. Ожидается, что «заряженный» кроссовер представят до конца нынешнего года.