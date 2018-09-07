Hyundai Creta стал лидером сегмента SUV на рынке Петербурга

За 9 месяцев текущего года петербургские автолюбители стали обладателями 71 914 легковых автомобилей, что на 11,6% превышает прошлогодние показатели. Интересно, что лидерство в SUV-сегменте завоевал корейский кроссовер Hyundai Creta с показателем 2 937 проданных автомобилей (+19%).

Такой информацией поделились эксперты из «АВТОСТАТ». Второе место в перечне SUV северной столицы досталось японскому кроссоверу Mitsubishi Outlander, который реализовали в количестве 2 049 штук (+17%).

ТОП-3 закрывает немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (2 017 экземпляров, +12,5%). В ТОП-10 подготовленного рейтинга самых популярных автомобилей в Санкт-Петербурге вошли французский Renault Kaptur (1 416 шт., -9,5%), южнокорейский Hyundai Tucson (1 215 ед., +106%), «японец» Toyota RAV4 (1092 шт., -6,5%) и чешский Skoda Kodiaq (962 ед., +701%).