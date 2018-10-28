Сколько стоит обладать Hyundai Solaris: Автовладелец рассказал о содержании автомобиля

Сегодня, 14:08 \\ Авто/Мото

Исследованию подвергся автомобиль 2016 года выпуска, обустроенный 1,4-литровой установкой и «автоматом» на четыре скорости.

В первый год использования пробег Hyundai Solaris составил 36 000 км. Чтобы учитывать все расходы владелец «корейца» завел себе специальный электронный документ. В первый год обладания автолюбитель потратил сумму в 17 441 рубль для внедрения дополнительного оборудования: круиз-контроля, удлинителя для прикуривания и специальной накидки для сиденья второго ряда. Мойка автомобиля водителю обошлась в 9 906 рублей. За парковку пришлось заплатить 2 960 рублей. Также на штрафы автомобилист истратил 658 рублей. Плановые ТО обошлись в 19 708 рублей.

Зимние покрышки и различные расходные материалы обошлись еще в 19 817 рублей. На горючее на протяжении года автомобилист потратил 95 005 рублей, а оплата процентов по кредиту составила 48 697 рублей. Стоимость страховки Hyundai Solaris составил 98 054 рублей.

 

В общем затраты достигли отметки 444 461 рубль. После этого данная сумма была разделена на пробег и получилось значение в 12,34 рубля, что и стало стоимость одного километра пробега седана.

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Автор - Дмитрий Павличко
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