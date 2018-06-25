Эксперты рассказали о разнице между летним и зимним бензином

В сети автолюбители спорят о том, зависит ли температура воздуха от октанового числа топлива. Эксперты разбирались с этой проблемой.

О том, что дизельное топливо может быть зимним и летним, слыхали многие. Но существует еще разница между летним и зимним бензином, которая называется давлением насыщенных паров бензина. Давление на всех видах бензинах летом достигает отметки 35-80 кПа, а в зимнее и межсезонное время давление составляет 35-100 кПа. Информацию о ДНП можно узнать на АЗС, так как этот параметр должен контролироваться при приеме горючего.

Зимний бензин быстрее наполнит канистру, если останется до летнего периода. Зимой летний бензин будет хуже испаряться, что затруднит холодный пуск мотора. Также специалисты сообщили, что если в руководстве пользователя для автомобиля указывается, что машину нужно заправлять АИ-95, то именно бензин с таким октановым числом нужно залить в бак вне зависимости от времени года.