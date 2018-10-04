Владелец Renault Duster пожаловался на большие затраты на содержание внедорожника

Renault Duster является одним из самых популярных российских внедорожников благодаря относительно невысокой цене, хорошей проходимости и яркому дизайну, однако реальные затраты на содержание кроссовера могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Владелец кросса откровенно рассказал обо всех проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в обслуживании «Дастера». По словам автолюбителя, за два года эксплуатации ему пришлось покрыть внедорожник специальной пленкой, маскирующей глубокие трещины и потертости ЛКП – данная работа обошлась ему в 2500 рублей. Далее водитель рассказал о проведении плановых технических обслуживаний, каждое из которых стоило не менее 10 000 рублей, а в один из случаев, когда помимо стандартных работ кроссоверу понадобилась промывка и чистка, а также балансировка и замена колес, стоимость ТО составила 30 000 рублей.

На различные страховочные полисы автовладелец потратил почти 45 тысяч рублей – два года КАСКО стоили ему 34 тысячи рублей, а за ОСАГО он отдал 5 800 рублей. В целом, приобретя Renault Duster за 1 033 тысячи рублей, за два года эксплуатации водитель потратил на обслуживание чуть менее 100 тысяч рублей, что по его мнению – слишком завышенная сумма даже для такого бюджетного внедорожника.