Альтернативный Hyundai Tucson уже приехал к дилерам

Альтернативная версия обновленного кроссовера Hyundai Tucson выйдет на авторынок в конце ноября текущего года. Однако уже в настоящее время в автоцентры китайских дилеров начали поступать первые авто.

Рестайлинговый паркетник Hyundai Tucson для Китая значительно отличается от глобальной модели кроссовера. Машина обзавелась двухэтажными светодиодными фарами головного света, пересмотренными бамперами, массивной радиаторной решеткой и задними фонарями, объединенными в моноблок. Размеры новинки составили 4545X1850X1655 мм, а величина колесной базы достигает 2 670 миллиметров. В салоне машины стоит выделить другую переднюю панель, цифровую панель управления, «парящий» тачскрин мультимедийного центра и переработанными вентиляционными дефлекторами.

Подкапотное пространство обновленного Hyundai Solaris занимает турбодвигатель объемом 1,6 литра с производительностью 177 лошадиных сил. Агрегат приводится в действие 7-позиционной роботизированной КПП с системой переднего привода. Опционально предлагается полный привод.

В функциональном списке паркетника стоит отметить кнопочное зажигание, электронный стояночный тормоз, система контроля за рядностью движения, адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения, парктроник, панорамный верх и колесные диски размером 16-19 дюймов. За альтернативный Hyundai Solaris придется выложить от 167 000 до 243 000 юаней или от 1 589 000 до 2 312 000 рублей.