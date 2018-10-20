Renault Logan Stepway или Sandero Stepway: Автоэксперт сравнила машины

Блогерша обнародовала в сети обзор, в котором сравнила Renault Logan Stepway и Renault Sandero Stepway. Также девушка рассказала о том, какой автомобиль лучше приобрести.

Приподнятый седан Renault Logan Stepway стал неожиданностью для многих россиян. Интересно, что по техническим параметрам Renault Logan Stepway и Renault Sandero Stepway похожи, но предназначены для людей, обладающих разными потребностями. Подкапотное пространство автомобилей занимает 8-клапанный 82-сильный агрегат, приводимый в действие МКПП. Эта же трансмиссия работает и с более производительным мотором с отдачей 113 лошадиных сил. А 4-ступенчатый «автомат» агрегатируется только с машиной, обустроенной 102-сильной установкой.

По словам обзорщицы, одинаковые технические характеристики облегчит выбор между авто, так как машины отличаются типом кузова. Седан подойдет для тех, кто предпочитает автомобили с внушительным багажником, а хэтчбек пригодится тем, кто желает приобрести компактный автомобиль.

Также за счет короткого заднего свеса у хэтчбека имеется лучшая проходимость. Ни один из этих автомобилей не обладает системой полного привода, но дорожный просвет в 195 мм позволяет иногда съезжать с асфальта. Но Renault Logan Stepway дешевле хэтчбека, что тоже имеет значение для класса бюджетных авто. По словам автоледи, кросс-седан имеет более привлекательный облик.