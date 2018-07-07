Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от угона. Для этого автовладелец применил механическую защиту.

Наиболее популярным методом угона в настоящее время является перепрошивка управляющего блока, из которого злоумышленники извлекают заводской иммобилайзер. Но согласно статистике, в 77% случаев преступников может остановить механическая защита на ЭБУ, так как убирать ее довольно долго. Именно потому автомобилист советует всем любителям LADA Vesta внедрить под капот металлический кейс, охраняющий электронный блок, управляющий двигателем. Вместе с этим устройством поставляются все необходимые крепления, а его установка в автомобиль довольно проста.

По словам блогера, сначала нужно снять рамку крепления ЭБУ и воздушный фильтр, затем воспользоваться ключом на 10 и открутить болты, с помощью которых крепится блок управления. После того, как установлен сейф, в него вставляют ЭБУ LADA Vesta, который прикручивается шпильками. После этого на них накручивают гайки, кромку которых нужно сорвать осторожно, чтобы не повредить шпильки.

Большинство автолюбителей обычно ищут более легкий способ защиты. Интересно, что минусом такой защиты является тот факт, что придется обратиться на СТО, если необходимо будет снять сейф.