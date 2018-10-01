Составлен ТОП-10 самых востребованных автомобилей Toyota в РФ с 2018 году

Автоэксперты исследовали продажи новых автомобилей на российском рынке и стало известно, что спрос на авто Toyota в России по итогам девяти месяцев вырос на 10,6% до 71 197 единиц. В результате специалисты представили ТОП-10 самых востребованных моделей.

Абсолютным лидером россиян с января по сентябрь стал внедорожник Toyota RAV4, несмотря на то, что его продажи сократились на 6,5% до 22 592 единиц. Второе место досталось не менее популярному седану бизнес-класса Toyota Camry – 20 854 покупателя.

Бронза досталась ещё одному внедорожнику – Toyota Land Cruiser благодаря продажам в 12 326 машин. На четвертой строчке оказалась модификация Cruiser 200 с продажами в 5 000 единиц. Пятерку замкнул Toyota Fortuner с показателем в 4 198 авто.

Далее в рейтинге оказались Toyota Corolla и Toyota Highlander. Первая разошлась тиражом в 3 803 авто, а вторая не нашла и 1 000 покупателей. Замыкают востребованных Toyota в России по итогам первых девяти месяцев Toyota C-HR и Toyota Alphard, спрос на которые не превышает тысячи.