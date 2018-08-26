Ателье Mansory подготовило особую версию McLaren 720S

Разработчики из ателье Mansory создали эксклюзивную модификацию McLaren 720S. Особая новинка получила агрессивный аэродинамический обвес.

Автомобиль обзавёлся новым передним сплиттером, боковыми дефлекторами, крупным диффузором, юбками по бокам и антикрылом. Благодаря данным элементам обвеса при передвижении на большой скорости возрастает прижимная сила. Также стоит отметить, что на боковинах и передних крыльях появились воздуховоды. Особый McLaren 720S оснастили и двумя дополнительными выхлопными патрубками.

Машина приводится в движение 2,8-литровым мотором, генерирующим 755 лошадиных сил при 780 Нм крутящего момента. На ускорение до первой «сотни» суперкару нужно всего 2,8 с, при этом его предельная скорость достигает отметки в 345 км/ч.

К сожалению, представители Mansory к настоящему моменту не озвучили никаких данных об эксклюзивной версии McLaren 720S.