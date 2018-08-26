Ателье Mansory подготовило особую версию McLaren 720S

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Разработчики из ателье Mansory создали эксклюзивную модификацию McLaren 720S. Особая новинка получила агрессивный аэродинамический обвес.

Автомобиль обзавёлся новым передним сплиттером, боковыми дефлекторами, крупным диффузором, юбками по бокам и антикрылом. Благодаря данным элементам обвеса при передвижении на большой скорости возрастает прижимная сила. Также стоит отметить, что на боковинах и передних крыльях появились воздуховоды. Особый McLaren 720S оснастили и двумя дополнительными выхлопными патрубками.

Машина приводится в движение 2,8-литровым мотором, генерирующим 755 лошадиных сил при 780 Нм крутящего момента. На ускорение до первой «сотни» суперкару нужно всего 2,8 с, при этом его предельная скорость достигает отметки в 345 км/ч.

 

 

К сожалению, представители Mansory к настоящему моменту не озвучили никаких данных об эксклюзивной версии McLaren 720S.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Для России назван прайс на обновленную Mazda 6

С обновлением Mazda 6 обзавелась адаптивной светодиодной оптикой, виртуальным кокпитом и турбированным агрегатом. Накануне японцы сообщили, по какой цене в России будет предлагаться седан.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Составлен ТОП-3 европейских кроссоверов до 2 000 000 рублей

Приобрести кроссовер можно и за небольшие деньги, но обычно россиянам за эту сумму...

В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

 Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет...

Уникальную мотоколяску «Циклоп» 1952 года продают в Ростове за 2,15 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу раритетную мотоколяску СМЗ С-1Л, получившую в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ