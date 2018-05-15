Новый BMW M3 может получить механическую КПП

Вскоре стартуют продажи новой генерации BMW M3, поэтому компания раскрывает всё больше подробностей о новинке. Ранее производитель заявил, что модель получит исключительно коробку-автомат, однако теперь появилась информация о версии с «механикой».

Совсем недавно немецкий автопроизводитель BMW заявил, что новая M3 будет оснащена только автоматической трансмиссией. Теперь появилась информация о модификации модели с МКПП, однако она появится несколько позднее.

BMW M3 G20 с «механикой» в первую очередь будет конкурировать с Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, а также немецким Audi S5. Помимо информации о механической трансмиссии стало известно, что модель может получить полноприводное исполнение, а не классическое заднеприводное.

Напомним, что BMW M3 G20 оснащен битурбинным мотором объемом 3,0 литра с отдачей в 500 «лошадей». Ожидается, что официальная презентация состоится в рамках автосалона в Женеве в марте 2019 года.