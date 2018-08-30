В гараже в Швеции нашли электрокар 1969 года

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

В одном из гаражей Швеции нашли электрокар, который собрали ещё в 1969 году. В основу автомобиля, который разработала компания Electric Fuel Propulsion Corporation, лег седан Renault Mars II.

В то время компания Electric Fuel Propulsion Corporation активно продвигала идею электромобилей, для этого оснастила множество зарядных станций между Детройтом и Чикаго в Америке. При этом мир начал активно интересоваться экологичными авто только сейчас. 

В гараже Швеции стоял электрический Renault Mars II 1969 модельного года. Авто поставили в гараж ещё в 1975 году и в течение 40 лет машиной не пользовались. При этом электрокар остался в хорошем состоянии. Что будут делать с находкой на данный момент не известно.

 

Renault Mars II от Electric Fuel Propulsion Corporation способен был преодолеть до 190 км, а максимальная скорость достигала 100 км/ч. Подзарядка занимала 45 минут. Отметим, что на данный момент не все современные электрокары могут посоревноваться с моделью 1969 года. Кроме того, это отличные характеристики для машины того времени.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

Для России назван прайс на обновленную Mazda 6

С обновлением Mazda 6 обзавелась адаптивной светодиодной оптикой, виртуальным кокпитом и турбированным агрегатом. Накануне японцы сообщили, по какой цене в России будет предлагаться седан.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Составлен ТОП-3 европейских кроссоверов до 2 000 000 рублей

Приобрести кроссовер можно и за небольшие деньги, но обычно россиянам за эту сумму...

В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

 Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет...

Уникальную мотоколяску «Циклоп» 1952 года продают в Ростове за 2,15 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу раритетную мотоколяску СМЗ С-1Л, получившую в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ