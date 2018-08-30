В гараже в Швеции нашли электрокар 1969 года

В одном из гаражей Швеции нашли электрокар, который собрали ещё в 1969 году. В основу автомобиля, который разработала компания Electric Fuel Propulsion Corporation, лег седан Renault Mars II.

В то время компания Electric Fuel Propulsion Corporation активно продвигала идею электромобилей, для этого оснастила множество зарядных станций между Детройтом и Чикаго в Америке. При этом мир начал активно интересоваться экологичными авто только сейчас.

В гараже Швеции стоял электрический Renault Mars II 1969 модельного года. Авто поставили в гараж ещё в 1975 году и в течение 40 лет машиной не пользовались. При этом электрокар остался в хорошем состоянии. Что будут делать с находкой на данный момент не известно.

Renault Mars II от Electric Fuel Propulsion Corporation способен был преодолеть до 190 км, а максимальная скорость достигала 100 км/ч. Подзарядка занимала 45 минут. Отметим, что на данный момент не все современные электрокары могут посоревноваться с моделью 1969 года. Кроме того, это отличные характеристики для машины того времени.