Уникальную мотоколяску «Циклоп» 1952 года продают в Ростове за 2,15 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу раритетную мотоколяску СМЗ С-1Л, получившую в народе прозвище «Циклон». За уникальное трёхколёсное транспортное средство 1952 года просят 2 150 000 рублей.

Двухместный «Циклон» приводится в движение 1-цилиндровым мотором объёмом 123 кубических сантиметра. Трёхколёсная машин оснащена барабанными задними тормозами. Однако наибольший интерес представляет её кузов, который был создан вручную. Более поздние экземпляры уже выпускали в цехах Серпуховского мотоциклетного завода.

Данное предприятие выпускало в основном продукцию для людей с ограниченными физическими возможностями. Модель следующего поколения – СМЗ С-3А – хорошо знакома любителям советского кинематографа. В фильме «Операция Ы» на ней ездил персонаж Евгения Моргунова, из-за чего машину стали называть «Моргуновкой».

Прозвище «Циклоп» за С-1Л тоже закрепилось неслучайно. Мотоколяска получила всего одну фару, расположенную по центру передней части кузова. Более поздние экземпляры СМЗ С-3Д встречаются на российских дорогах до сих пор.