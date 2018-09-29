Обновленный Geely Emgrand 7 дебютирует в 2019 году

В обозримом будущем обновленный китайский седан Geely Emgrand 7 увидит свет в 2019 году. Рестайлинговый автомобиль пока будет предназначен для автомобильного рынка Поднебесной, но позже приедет и в другие страны.

Внешность модернизированного седана характеризуется пересмотренной радиаторной решеткой и переработанными бамперами. Также обновлению подверглись и фары головного света. Фотографии салона обновленной «четырехдверки» Geely Emgrand 7 пока не обнародованы, но по словам инсайдеров кардинальных изменений в интерьере не произойдет.

Технические параметры новинки пока держатся в секрете, но вероятно, подкапотное пространство рестайлингового авто займет бензиновый мотор объемом 1,5 литра с мощностью в 109 лошадиных сил. Премьера новинки должна пройти весной 2019 года на одном из автосалонов.