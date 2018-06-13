JAC показал салон нового кроссовера JAC S4 до премьеры

Китайский автогигант JAC Motors до премьеры раскрыл дизайн салона нового JAC Refine S4. Кроссовер должен дебютировать уже в нынешнем месяце в рамках автосалона в Гуанчжоу.

Судя по опубликованным в сети снимкам, новый автомобиль оснастят передовым мультимедийным комплексом с «парящим» 10-дюймовым тачскрином. Отныне с помощью сенсорной панели можно будет управлять климат-контролем.

В плане экстерьера новый кроссовер JAC Refine S4 практически не отличается от других SUV марки. Однако компания использовала на модели и новые дизайнерские решения. Автомобиль будет доступен с двумя бензиновыми двигателями на выбор.

Первый мотор является атмосферным и при объёме в 1,6 л может развивать 120 лошадиных сил, второй – 1,5-литровый 150-сильный агрегат с турбонаддувом. Также китайские покупатели смогут выбирать межу 5-скоростной механической коробкой передач и вариатором. Тяга может передаваться исключительно на передние колёса.

Ожидается, что со временем новый JAC Refine S4 начнут предлагать в Поднебесной и с роботизированной трансмиссией. Пока цены на новинку не были озвучены, остаются секретом и сроки выхода кроссовера на рынок.