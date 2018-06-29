Представлена визуализация нового спорткара Nissan GT-R

Японский спорткар Nissan GT-R, отличающийся быстротой и производительностью, считается объектом подражания многих людей во всем мире. В скором времени на рынке появится Nissan GT-R новой генерации, а специалисты ателье Italdesign представили свое видение нового «заряженного» купе.

В основу виртуального спорткара легла архитектура концепта Nissan GT-R50. Данный прототип разработали в честь 50-летия японской модели и итальянской компании. Во внешности Nissan GT-R50 стоит отметить фальшрадиаторную решетку, через которую охлаждение проникает к 6-цилиндровому двигателю. Но зауженные передние фары, соединенные с решеткой обладают агрессивным обликом.

Согласно официальной информации от представителей Nissan, новый Nissan GT-R может подвергнуться электрификации. Именно такая технология позволяет новому спорткару стать наиболее скоростным и спортивным авто во всем мире.